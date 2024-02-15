«التضامن» تدرس ضم فئات جديدة لبطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرفها

زف خليل محمد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بشرى سارة لأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يحصل عليها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتمتعون بالعديد من المميزات من خلالها، فهي تسهل تعاملهم مع مختلف المؤسسات الحكومية، ويحصلون على خدمات سواء مجانية أو بتخفيضات كبيرة من وزارة النقل أو مراكز الشباب والرياضة أو المستشفيات على مستوى الجمهورية.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال مدير إدارة التأهيل لـ«الوطن» إنَّ مشروعات قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر تضاهي أحسن القوانين المعمول بها على مستوى العالم، موضحاً أنه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه القوانين خاصة قانون عام 2012، فتختص إدارة التأهيل بالنزول لأرض الواقع: «ممكن نواجه مشكلات مختلفة مثل المرأة ذات الإعاقة وحقها في الجمع بين معاشين أو المتزوجة وأصحاب العين الواحدة»، لذلك يجرى دراسة إضافة هذه الفئات لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضاف مدير إدارة التأهيل أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تنتبه لكل هذه المطالب وتدرسها بالفعل، موضحاً أنَّ الوزارة ملتزمة بأحكام القانون مع دراسة هذه الطلبات: «ندرس كل هذه الطلبات ونقدمها بمذكرات تفصيلية لمجلس الوزراء ثم تُعرض على مجلسي النواب والشيوخ وبمجرد الموافقة عليها نهائياً تُطبقها وزارة التضامن على أرض الواقع».

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أنَّ بطاقة الخدمات المتكاملة يمكن بموجبها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على 5% من الوحدات السكنية التي تُعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعيين بنسبة 5% في مختلف المؤسسات.