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10 محطات في حياة شيخ الأزهر الراحل مصطفى عبدالرازق.. درس الفلسفة في السوربون

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:51 ص | الخميس 15 فبراير 2024
الشيخ مصطفى عبد الرزاق

الشيخ مصطفى عبد الرزاق

يحل اليوم ذكرى وفاة شيخ الأزهر الأسبق مصطفى عبدالرازق، والذي كان يُلقب بـ«الشيخ الفليسوف» باعتباره رائد الدرس الفلسفي في مصر، والذي توفي في 15 فبراير عام 1947.

من هو الشيخ مصطفى عبدالرازق؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ مصطفى عبدالرازق في ذكرى وفاته حسب ما ذكر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والتي جاءت كالتالي:

- وُلد الشيخ مصطفى عبدالرازق عام 1885 في قرية «أبي جرج» إحدى قرى محافظة المنيا.

- حفظ القرآن الكريم صغيرًا، ثم أرسله والده إلى الأزهر للتعلم، حتى حصل على شهادة العالمية في 29 يوليو سنة 1908.

- في 23 يونية سنة 1909م سافر الشيخ إلى فرنسا لدراسة اللغة الفرنسية والفلسفة في جامعة السوربون.

ذكرى رحيل «الإمام الفيلسوف»

- بعد عودته من فرنسا إلى مصر عُيِّنَ مُوظَّفًا في مجلس الأزهر الأعلى، ثم سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأزهر والمعاهد الدينية

- في عام 1920عُين الشيخ مصطفى عبدالرازق مُفتِّشًا بالمحاكم الشرعيَّة.

- في نوفمبر 1927 نُقل إلى الجامعة أستاذًا للفلسفة.

- في نهاية شهر نوفمبر اختير وزيرًا للأوقاف في سنة 1938.

- وفي 27 من ديسمبر سنة 1945 تولَّى الشيخ الإمام مصطفى عبدالرازق مشيخة الأزهر الشريف.

- ترك للمكتبة العربية والأزهرية والإسلامية إرثًا خالدًا من المؤلفات وأبرزها كتاب التمهيد لتاريخ الفلسفة، وكتاب الدين والوحي في الإسلام.

- توفِّي الشيخ مصطفى عبدالرازق في 15 فبراير سنة 1947.

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