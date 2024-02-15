تأخيرات متوقعة على قطارات خط «القاهرة - أسيوط» اليوم.. استعدوا قبل السفر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن التأخيرات المتوقعة في قطارات خط القاهرة - أسيوط اليوم، نتيجة لما يجرى من مشروعات إنشاء طرق وكباري علوية وأنفاق، وأعمال التطوير الشاملة.

ونوهت الهيئة في تقرير لها إلى أن التأخيرات ستكون متفاوتة، وتتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، وشددت على الركاب بضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات الخاصة بطبيعة عملهم قبل السفر، لافته إلى أن أعمال تطوير المنظومة تجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن قطار رقم 1936 مكيف «القاهرة - أسوان» سيتحرك من القاهرة الساعة 09:50 مساء ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحا، ويقف في محطة أسيوط الساعة 2:55 صباحا، وقطار رقم 1938 ثالثة مكيفة والذي يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:55 صباحا، ويقف في محطة أسيوط الساعة 3:40 صباحا.

تشغيل قطار رقم 1937 مكيف «أسوان - القاهرة»

أما قطار رقم 1937 مكيف «أسوان - القاهرة» والذي يتحرك من محطة أسوان الساعة 06:00 مساء، ويصل إلى محطة القاهرة 07:00 صباحا ويقف بمحطة أسيوط الساعة 1:40 صباحا، وقطار رقم 1939 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» والذي يقوم من محطة أسوان الساعة 10:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا ويقف بمحطة أسيوط الساعة 6:15 صباحا.