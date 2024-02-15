تحذير من طقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. 4 ظواهر تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة على كل أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة إلى 8 و 9 درجات مئوية.

4 ظواهر جوية تضرب البلاد الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لتكون 4 ظواهر جوية على جميع الأنحاء، وبالنسبة للظاهرة الأولى والتي بدأت منذ ساعات فهي سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، والتي تستمر حتى غدا الجمعة لتصل إلى حد السيول على عدة مناطق متفرقة.

والظاهرة الثانية تتمثل في نشاط الرياح على كل الأنحاء، ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس، لتتسبب في حدوث الظاهرة الثالثة وهي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كل الأنحاء، ليتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتمثل الظاهرة الجوية الرابعة في سقوط حبات البرد، وتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، لتصل درجة الحرارة الصغرى في تلك المناطق إلى درجات حرارة أقل من صفر درجة مئوية.