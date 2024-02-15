سقوط أمطار غزيرة على شمال سيناء صباح اليوم.. درجة الحرارة 16 مئوية

أعلن مجلس مدينة العريش، في بيان اليوم، سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على قرى ومدن محافظة شمال سيناء، قبيل صلاة الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وكشف المجلس، سقوط الأمطار على مدينة العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، ورفح، وقرى ومدن مناطق وسط سيناء وجبل الحلال، بشكل ما بين متوسط وغزير.

سحب المياه الراكدة من شوارع العريش

ويعمل مجلس مدينة العريش، على شفط المياه من شوارع المدينة، في الأماكن التي شهدت تراكمات للمياه الراكدة جراء تساقط الأمطار، وهي «سوق السمك، وميدان النصر، والرفاعي، وشارع البريد».

وأضاف أنّ قسم المتابعة والشكاوى، لم يتلق أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين، وأنّ الأمور تسير بشكل طبيعي، والأمطار التي تساقطت غير مؤثرة، مشيرًا إلى انخفاض درجة الحرارة إلى 16 مئوية، وهبوب رياح باردة على الأنحاء كافة بما فيها المناطق الصحراوية والساحلية، مطالبًا السائقين بأخذ الحيطة والحذر في أثناء السير على الطرق السريعة، بين العريش والقنطرة شرق، والعريش، ومناطق وسط سيناء، والشيخ زويد.

عدم تعطل الدراسة في شمال سيناء

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنّه لم يصدر بيان من المديرية أو وكيل الوزارة أو محافظة شمال سيناء، بتعطيل الدراسة اليوم، والأجواء المناخية غير مؤثرة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، أنّ محافظ شمال سيناء هو المسؤول عن تعطل الدراسة، ولم يصدر المحافظ أي تصريح بهذا الشأن، وأنّ الأمطار التي تساقطت طبيعية وغير مؤثرة، وستُعطل الدراسة إذا كانت هناك أمطار غزيرة تحيل بين خروج التلاميذ والمعلمين من منازلهم، كما حدث الشهر الماضي، وفق تعليمات المحافظ، واجتماع لجنة الطوارئ والأزمات.