«الكهرباء» تحذر من حيلة جديدة لسرقة التيار بالريموت كنترول: عقوبتها الحبس | عاجل

شنت شرطة الكهرباء حملات مكبرة لمواجهة سارقي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، لما لها من تأثير سلبي على الكفاءة الفنية للشبكة، وتمكنت الحملات التي قامت بها شركات التوزيع ومباحث الكهرباء من كشف جميع حيل المتلاعبين، لسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تصل أحيانا إلى الحبس بعد تحرير محضر بالواقعة.

محاولات المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي

وتشمل محاولات المتلاعبين فتح عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الداخل، ونزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، ويجرى إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة، والبعض الآخر يستخدام «ريموت كنترول» لفصل العداد، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية، لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

وحددت وزارة الكهرباء طرق الإبلاغ عن سرقة التيارالكهربائي التي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية، وهي:

- يتصل الشخص بالخط الساخن لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يدخل الشخص على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx

- كتابة بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار «اختياري».

- يتضمن البلاغ بيانات عامة مثل طبيعة واقعة سرقة التيار.

- اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ويجرى وضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

- وضع البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقة الشخص المبلغ عنه بصورة دقيقة.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، سكنية أم تجارية أم صناعية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

- وضع بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل اختياري حسب رغبته.