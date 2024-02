احتفالات في أمريكا قلبت بـ«غم» بسبب كرة القدم

كشفت شرطة مدينة كنساس الأمريكية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بعد وقوع إطلاق للنار خلال موكب احتفال فريق كنساس سيتي تشيفز بالفوز ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية المعروفة بـ«سوبر بول».

Governor & First Lady Parson were in attendance when shots were fired near Union Station in KC. They are safe and secure. State law enforcement personnel are assisting local authorities in response efforts. As we wait to learn more, our hearts go out to the victims.