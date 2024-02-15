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احتفالات في أمريكا قلبت بـ«غم» بسبب كرة القدم

كتب:

عمرو حسني
01:31 ص | الخميس 15 فبراير 2024
إطلاق نار في كنساس سيتي

إطلاق نار في كنساس سيتي

كشفت شرطة مدينة كنساس الأمريكية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بعد وقوع إطلاق للنار خلال موكب احتفال فريق كنساس سيتي تشيفز بالفوز ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية المعروفة بـ«سوبر بول».

أعداد الإصابات ودعوات الشرطة للمغادرة

وبحسب موقع «يورو نيوز» أشار قائد كتيبة إدارة الإطفاء، مايكل هوبكنز، إلى أنه من بين 8 و 10 أشخاص أصيبوا مع إلقاء القبض على شخصين وسط دعوة الشرطة الجماهير مغادرة موقع الحادث بأسرع  وقت.

مساعدة الأطفال

وأعلنت شرطة كنساس سيتي عبر منصة «إكس» إنشاء محطات لم شمل الأطفال عند المدخل الرئيسي لمحطة «يونيون ستيشن» قريبًا حتى لا يضيع الأطفال وسط الزحام من آباءهم، وفاز فريق «كنساس سيتي تشيفز» باللقب ليسجل اللقب الثالث خلال 5 مواسم، ولم يصب أي من اللاعبين بأي شيء، وكذلك حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون، الذي حضر الموكب بصحبة زوجته.

وتعمل الشرطة على لم شمل العائلات التي انفصلت عندما وقع إطلاق النار وقال عمدة مدينة كانساس سيتي كوينتون لوكاس: «لقد شاب الاحتفال إطلاق نار هذه مأساة بالتأكيد»

وصف ما يحدث

وصف كادي كولينز، الذي كان حاضرًا في العرض مع والده، المحنة برمتها لقناة «فوكس نيوز»: «سمعنا ما بين 10 إلى 12 طلقة نارية، لكننا اعتقدنا أنها ألعاب نارية، لذلك لم نشعر بالذعر في البداية أو نشعر بالتوتر الشديد. ولكن بعد ذلك بدأ الجميع بالصراخ وانطلقوا مسرعين، بمجرد أن ابتعد الحشد عن الطريق، تمكنت من رؤية ثلاثة أشخاص مصابين بأعيرة نارية على الأرض. ورأيت فتاة مصابة بطلق ناري في ساقها. كما أصيبت امرأة ثانية بالرصاص وكان هناك شيء مربوط حول ساقها ليتسبب في جرحها. عاصبة وساقها ملطخة بالدماء».

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