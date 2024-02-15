«تموين الأقصر»: إقامة 7 معارض و30 شادرا وسيارات متنقلة لبيع السلع للمواطنين

أعلن تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إقامة 7 معارض رئيسية في جميع المدن، وجار افتتاح 30 شادرا خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى توفير سيارات المتنقلة التي تجوب المناطق، ويقل بها عدد المعارض والمنافذ.

توفير السلع في المعارض

وأشار إلى توافر عدد كبير من السلع الغذائية في المعارض، أبرزها الأرز والزيت والسكر والمكرونة والشاي والبقوليات والبلح واللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة، وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بحوالي من 25% إلى 30%.

وأوضح أن هناك قاعدة بيانات كاملة محدثة بالتعداد السكاني لمحافظة الأقصر، وبالتالي يجرى تحديد الكميات التي تتواجد في المعارض، وهناك تنبيه على الشركات بالإمداد اليومي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى فرض أسعار معلنة على كل صنف، جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر.

وأشار إلى وزير التموين وجه بعد اجتماعات كثيرة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، بالبدأ في فتح أبواب المعارض من اليوم لمدة شهر أو أكثر حسب احتياج المواطنين.