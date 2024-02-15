كلية الدعوة الإسلامية تنظم مؤتمر «صناعة وعي فكري آمن» يوم 27 فبراير

أعلنت كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة عن إقامة مؤتمرها الثالث تحت عنوان «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن.. رؤية واقعية استشرافية» بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 من فبراير الجاري 2024.

وقال الدكتور محمد عبدالدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة إنَّ المؤتمر الثالث يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري أمن

وأشار عميد الكلية أنَّ المؤتمر يهدف إلى عقد شراكة بين الهيئات الأزهرية لتوحيد الجهود في صياغة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجيه الإسلام؛ لتحقيق سلامة الوطن، والإفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفًا وزورًا، وكذا لتحقيق الريادة وإبراز الوسطية الأزهرية كلسان حال يعبر عن دور الأزهر الشريف في حماية الوعي الديني والوطني من مداهمات المغرضين والدخلاء على الدين.

وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤية أزهرية مشتركة تمثل خارطة طريق تسير نحو استشراف مستقبل فكري آمن منضبط تحت إشراف متخصصين من أعلام الأزهر الشريف، إضافة إلى إبراز دور الهيئات الأزهرية في تحقيق واقع مثالي ومستقبل آمن للدعوة الإسلامية، وتدشين وحدة التوعية الفكرية بكلية الدعوة؛ لتكون الرابطة التي تستفيد من تلك المؤسسات تحت مظلة جامعة الأزهر.

محاور مؤتمركلية الدعوة الإسلامية

كما أوضح أنَّ محاور المؤتمر الرئيسة والتي جاءت كالتالي:

المحور الأول: رؤية هيئة كبار العلماء في معالجة التغيرات العصرية وقضايا الاجتهاد.

المحور الثاني: رؤية جامعة الأزهر الشريف في ترسيخِ وعي فكريٍّ آمِن.

المحور الثالث: رؤية وزارة الأوقاف في تكوين الوعي الفكري للدعاة.

المحور الرابع: رؤية مجمع البحوث الإسلامية في إعداد داعية أزهري عالمي متفرد.

المحور الخامس: رؤية دار الإفتاء المصرية في صناعة مفتي يواكب مستجدات العصر.

المحور السادس: رؤية أكاديمية الأزهر الشريف في تكوين داعية معاصر.

المحور السابع: رؤية قطاع المعاهد الازهرية في تأسيس طالب أزهري.

المحور الثامن: رؤية مرصد الأزهر في إعداد الداعية لمواجهة التطرف الفكري.

المحور التاسع: رؤية مركز الفتوى في تكوين داعية يجيد التعامل مع فتاوى الفضاء الإلكتروني.

المحور العاشر: رؤية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تمثيل الأزهر الشريف عالميًّا.