نصائح للتعامل مع الذهب في الوقت الحالي.. مستقر حاليا

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسعار وتداول الذهب، إن أسواق الذهب تشهد عدم استقرار حالياً في ظل التغيرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والتوقعات بحدوث تراجعات أكبر في سعر الصرف، ما يجعل تحركات الذهب غير واضحة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المؤسسة بعض النصائح للتعامل مع أسواق الذهب حالياً، خاصة في ظل التذبذب في الأسعار.

5 نصائح للتعامل مع الذهب في الوقت الحالي

1- لا تبيع الذهب الذي تملكه إلا إذا كنت بحاجة إلى سيولة نقدية، ولفتت المؤسسة أن يكون البيع بمقدار ما تحتاجه من سيولة فقط.

2- إذا كنت تملك سيولة نقدية قم بعمل متوسطات سعرية بأن تقوم بشراء الذهب عند السعر الحالي بجزء من النقود، ثم تكرر الشراء مع كل انخفاض في السعر.

3- بعد رفع البنك المركزي المصري للفائدة، إذا كنت تبحث عن عائد بشكل دوري (شهري أو ربع سنوي) يمكن أن تستثمر في الشهادات البنكية، ولكن يفضل عدم توجيه كامل نقودك إلى الشهادات فقط والتنويع بينها وبين الذهب للتنويع.

4- وزارة التموين أعلنت عن شراء المصريين 10 أطنان ذهب خلال شهر يناير الماضي وحده، وهذا يدل على استمرار الطلب على الذهب بالرغم من صدور شهادات الـ 27%، وبالتالي يضمن لك أن الذهب يظل اختيار مضمون دائما.

5- شراء الذهب يكون بغرض الادخار وحفظ قيمة النقود، وليس بغرض المضاربة والبحث عن عائد وربح، لذلك لا تهتم بتحركات سعر الذهب اليومية وانخفاضه أو ارتفاعه إلا عندما تقرر البيع للحصول على سيولة نقدية، أو الرغبة في إعادة الشراء.