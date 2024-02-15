أستاذ استثمار: مصر والبرازيل تتصدران تجارة الحبوب وخامات التعدين

أكد محمد الشوادفي، أستاذ في الاستثمار وإدارة الأعمال، أن العلاقات المصرية البرازيلية تجاوزت الـ100 عام، والدولتين متشابهتين في الظروف الاقتصادية والسياسية، ومشتركتان في مجموعة بريكس، موضحا أن هذا اللقاء جاء تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية.

حركة التجارة بين الدولتين مستمرة

وأضاف خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حركة التجارة بين الدولتين مستمرة، وأن مصر والبرازيل، تتصدران تجارة الحبوب وخامات التعدين بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا.

تأكيد العلاقات بين مصر والبرازيل

وتابع: «سيكون هناك تعاون بين دول بريكس وتنمية التجارة الخارجية بين الدول بالاعتماد على تخفيض الدولار، سواء روسيا أو الصين أو البرازيل».