«تعليم القاهرة» تعقد ندوة لنشر الوعي الثقافي بين الطلاب حول أهمية الادخار

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الندوة التثقيفية الثانية بالتعاون مع هيئة البريد المصري في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -إدارة البريد المصري- لعقد خطة عمل لندوات تثقيفية للمساهمة في نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب بمدارس القاهرة وتعريفهم بأهمية الادخار والتوفير وبالخدمات البريدية المستحدثة.

الندوة التثقيفية الثانية

وبدأت الندوة بتعريف الطلبة على عدد فروع هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية ثم أماكن البريد المتوفرة بالقاهرة وبالخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد المصري.

وجرى عرض بعض المزايا للخدمات البريدية وهي كالآتي:-

- حسابات التوفير أو الادخار إذ تقدم خدمات ومزايا جديدة وعائد تنافس.

- الحسابات الجارية حيث توجد حسابات متنوعة ذات عائد ومزايا متميزة.

- خدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني.

- خدمة الحوالات الفورية (إرسال - استقبال).

- الحوالات المجمعة.

- سداد الفواتير الحكومية ( فواتير كهرباء - مياه - تليفون).

- الحوالات الحكومية يتم سداد الرسوم لمختلف الجهات الحكومية.

- خدمة صرف الإعانات الخيرية للمستحقين من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مصر.

- البريد العادي والسريع ترسل الخطابات والمستندات لأى مكانك داخل أو خارج مصر في أسرع وقت وبأسعار تنافسية.

- الطرود البريدية ترسل الطرود لأى مكان داخل وخارج مصر بأفضل أسعار وأسرع وقت من خلال شبكة مكاتب موجودة في كل مكان.

- البريد الدعائي الذي يتم من خلاله الإعلان عن المنتجات والخدمات من خلال شبكة توزيع بمصر.