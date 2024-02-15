الآلاف يشيعون جثمان الشيخ محمود أقدم محفظي القرآن.. كان يصلي بالسادات

شيَّع الآلاف من مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جثمان الشيخ محمود أقدم محفظي القرآن إلى مثواه الأخير في المقابر عن عمر ناهز الـ 86 عاما قضاها في تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته في المساجد والمناسبات الدينية المختلفة حتى عرفه الجميع.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة تلا والقرى المجاورة حزنا على فراق الشيخ محمود، حيث كان يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة والطيبة طوال عمره ولأنه كان يسعى إلى التقرب إلى الله والإصلاح بين الناس في المشاكل التي تواجههم.

أقدم محفظ قرآن

وقال زياد، أحد أولاد الشيخ محمود، إن والده نشأ على حفظ القرآن الكريم وبعد ذلك بدأ في تحفيظه للأطفال والطلاب حتى تتلمذ على يده الكثير من الأطباء والمهندسين، وكان مؤذنا في أحد المساجد ويتلو القرآن بها على مدار اليوم.

علاقته بالرئيس السادات

وتابع حمزة أحد أبناء الشيخ محمود، أن والده كانت تربطه علاقة قوية بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، بسبب أن الأول كان مؤذنا ومقيم شعائر في مسجد السادات بقرية ميت أبو الكوم مسقط رأس الرئيس الراحل، لذا كان دائما يجلس إلى جانب والده لسماع القرآن الكريم ويسأل عليه حينما يغيب.