«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ما تبقى من القطاع الطبي في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «في انتهاك صريح للأعراف الدولية.. الاحتلال يستهدف ما تبقى من القطاع الطبي في قطاع غزة».

قال التقرير، إنه في ظل انتهاك صريح للأعراف والقوانين الدولية تستمر قوات الاحتلال استهداف قطاع الصحة أو ما تبقى منه، مؤكدًا أنه بعد أكثر من أربعة أشهر على العدوان الذي لم يسلم منه شيء في قطاع غزة، ومن ضمن هذه الانتهاكات استهداف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الاستهداف الذي تم بمجمع ناصر تم من قبل مسيرة قصفت قسم العظام بالمستشفى، والذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، كما واصلت قوات الاحتلال الضغظ على إدارة مجمع ناصر لإخلاء من تبقى من النازحين داخلها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن هناك أكثر من 1500 نازح لا يزالون داخل المجمع الطبي، بالإضافة إلى 190 من الكوادر الطبية، ونحو 300 فرد من عائلات الكوادر فضلًا عن نحو 600 مريض ومرافق.

ومن جانبه، دعت وزارة الصحة الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المجمع وإجبار من تبقى داخله على النزوح إلى أماكن أخرى، مشيرًا إلى تحذير السلطات الصحية من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية.