مفاجأة سارة لملايين المواطنين.. فتح التقدم للتصالح في مخالفات البناء خلال أيام

أيام قليلة ويبدأ المواطنون التقديم على التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء المدة التي حددها وأقرها القانون لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، وهو ما كشف تفاصيله النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال النائب عمرو درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد صدور اللائحة التنفيذية في 22 فبراير الجاري، إذ قدم القانون عددا من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين للتقديم بطلبات التصالح.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون أقر مدة محددة لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء، في مدة 3 أشهر من بدء العمل به.

التصالح على المخالفات البناء

وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال خلال إحدى الجلسات العامة للبرلمان، إن هناك نحو 3 ملايين حالة تحتاج إلى تقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح في المباني القريبة من الأحوزة العمرانية سيتم وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسحلة حتى 15 أكتوبر الماضي، مضيفا أن اللائحة التنفيذية سيتم توزيعها على الإدارات والوحدات الصحية ووزارة قبل شهر رمضان.