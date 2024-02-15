تكريم حزب المصريين في ختام فعاليات نموذج محاكاة «الشيوخ» بالبحر الأحمر

كرّمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم، وفد حزب المصريين، المُشارك في البرنامج التدريبي التثقيفي لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي نظمته المديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وضم وفد حزب المصريين المُكرم، هاني عبد السميع، أمين الحزب بالبحر الأحمر، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، المهندسة راوية محمد، أمين لجنة التقييم والمتابعة، وأبانوب مجدي، أمين لجنة الإعلام، في حضور شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الدكتور أحمد يسري، الخبير البرلماني بمجلس النواب.

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

قال هاني عبد السميع، خلال تصريحات على هامش التكريم، إن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، تجربة سياسية ذات طابع فريد، خاصة أنها تعكس حقيقة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب، وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية الفاعلة في الدولة، موضحا أن القيادة السياسية دائمًا ما تسعى إلى تشكيل الوعي لدى الشباب عن طريق برامج الإعداد السياسي والتثقيفي للنشء والشباب، وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد.

الملتقيات البرلمانية

أضاف أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والملتقيات البرلمانية بوجه عام، تساعد على بناء جيل قادر على محاكاه الحياة السياسية والممارسات البرلمانية السليمة، وتثقيفهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات، ليكونوا قادة المستقبل، وأصحاب دور رائد في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على البحث والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، والإلمام بكل قضايا المجتمع.

ووجه «عبد السميع»، رسائل شكر وتقدير إلى قيادات المحافظة، الذين ساهموا في هذا المشهد الديمقراطي المُصغر، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وشيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الدكتور أحمد يسري، الخبير البرلماني بمجلس النواب.