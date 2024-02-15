«تموين الغربية»: إقامة 12 معرض أهلا رمضان في كل المراكز

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بشرى سارة للمواطنين بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شهر رمضان، وذلك من خلال منافذ ومعارض منتشرة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنّه بناءً على توجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، يتم العمل على قدم وساق من لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في شهر رمضان 2024.

معارض أهلًا رمضان 2024

وأوضح أنّ هناك توجيهات من قبل الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة 3 معارض أهلًا رمضان 2024 على الأقل داخل كل محافظة، بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

12 معرض أهلا رمضان في الغربية

وبينّ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الغربية سيكون بها 12 معرض أهلا رمضان «3 معارض في طنطا ومعرض في كل مدينة ومركز»، وأنه جرى الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات لتوفير السلع الغذائية، من خلال الاتفاق مع الشركات والهايبرات على المشاركة في المعارض بمنتجاتها، وستكون التخفيضات بين 15 و30% على جميع السلع الغذائية.

وقال إن محافظة الغربية، بها 105 معارض ومنفذ ثابت ودائم على مدار العام، إلى جانب 12 معرض أهلا رمضان، وبالتالي تكون المحافظة بها 117 معرضُا ومنفذا بأسعار مخفضة للمواطنين.