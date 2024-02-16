غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل تفعيل قانون حماية المستهلك في ملوي

عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية.

تفعيل قانون حماية المستهلك

وجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة.

عدم التهاون مع المخالفين

وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأرسل رئيس المدينة رسالة قوية للمحتكرين والتجار، مفادها أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، أو المُضاربة أو الاحتكار داخل مركز ومدينة ملوى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق، وخفض أسعار السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين.