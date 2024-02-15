آخر تحديث لأسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 خلال التعاملات المسائية إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه، وتبين أن أسعار الذهب في حالة ثبات مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات خلال فترة الظهيرة.

وترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم الخميس، في محلات الصاغة وتنشر سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 4171 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3600 جنيه، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في آخر تحديث 3120 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل في آخر تحديث 2420 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 29000 جنيه، قبل احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.