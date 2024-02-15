«الخدمات البيطرية»: بروتوكول التعاون بين مصر والبرازيل يختص بشأن استيراد اللحوم

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن بروتوكول التعاون بين مصر والبرازيل يختص بشأن الاستفادة من استيراد اللحوم المجمدة من دولة البرازيل، موضحًا أن البرازيل تعد أحد المنابع الرئيسية من اللحوم على مستوى العالم، وذلك لتميزها بوجود ثروة حيوانية هائلة جدًا، لما لها من طبيعة مناخية ونباتية وجغرافية تسمح لها بتنمية ثرواتها.

وأكد «صابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن مصر تعتمد على اللحوم المستوردة بنسبة لا تقل عن 40% من الاحتياجات، مشيرًا إلى أن هناك شهادات صحية لتصدير اللحوم من البرازيل لمصر، وهذا متفق عليه في وزارة الزراعة المصرية لما يضمن سلامة وصحة الحيوان الذي سيتم ذبحه، وسلامة الإجراءات التي ستتم في الذبح.

واستكمل: «أن كل العمليات التي ستمر بها الذبيحة لها إجراءات معينة حتى تضمن صحة وسلامة المنتج النهائي، ولكي نحصل عليه بجودة عالية لا تقل عن جودة الطازجة بشكل نهائي».

وتابع: «تعتبر مصر سوقا كبيرا جدًا للحوم البرازيلية ولذلك تحرص البرازيل على وصول لحوم وكذلك المنتجات الزراعية ذات جودة عالية لمصر».