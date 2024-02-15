بعد زيادة العائد البنكي لـ30%.. اربح 6250 جنيها شهريا عند استثمار 250 ألفا

فرصة استثمارية جديدة كشف عنها بنك التنمية الصناعية عن طريق منتج ادخاري جديد يطلق عليه اسم Smart، بعائد تنافسي يصل إلى 30% سنويا، ويحق للأفراد الطبيعيين الاستثمار في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية بحد أدنى 250 ألف جنيه.

اربح 6250 جنيهًا شهريًا

تشرح «الوطن» كيفية استثمار مبلغ 250 ألف جنيه من شهادة الادخار وهو الحد الأدنى داخل بنك التنمية الصناعية بعائد 30% يكون هامش الربح السنوي 75 ألف جنيه، وفي حال توزيعها على أشهر السنة يكون الربح الشهري 6250 جنيهًا، ويمكن صرف الربح في نهاية السنة دفعة واحدة.

مدة شهادة الادخار

بحسب الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية، فإن مدة هذا المنتج من يوم واحد حتى 300 يوم، ويصرف العائد بنهاية المدة.

«الوطن» تشرح تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك التنمية الصناعية بعائد 30 % وهي كالتالي:

تفاصيل شهادة الادخار الجديدة

- شهادة الادخار في بنك التنمية الصناعية تمنح سعر عائد تصاعدي يحتسب يوميا، ويرصد بنهاية المدة بقيمة 30%

- احتساب عائد شهادة الادخار يبدأ من نفس يوم عمل طلب العميل.

- لا يوجد مصاريف.

- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 250 ألف جنيه مصري، ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.

- لا يوجد أي مصاريف، غرامات عند الاسترداد الكسر المبكر.

- في حالة السحب الاسترداد المبكر للمنتج الإدخاري SMART.

- يتم تطبيق العائد المعلن للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل.