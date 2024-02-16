«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا.. والعظمى في القاهرة 18

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت الأربعاء الماضي، وذروتها كانت الخميس، ستستمر اليوم الجمعة على أغلب محافظات الجمهورية، والطقس سيكون مائلًا للبرودة نهاراً، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ حالة عدم الاستقرار في الطقس نتجت عن التأثر بمنخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على البحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «متوقع استمرار سقوط الأمطار اليوم ولكن بكميات أقل، لتتراوح بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، خاصةً البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ومطروح والإسكندرية».

واستطردت: «امتداد الأمطار على المحافظات الداخلية، ولكن بكميات خفيفة ومتوسطة ورعدية، وبشكل مؤثر على السواحل الشمالية الشرقية وبعض مدن سيناء والقناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم وعلى منطقة دون الأخرى مع انخفاض درجات الحرارة».