موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالأزهر.. اعرف التفاصيل

يعد الحديث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالأزهر من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعدما جرى الانتهاء من امتحانات الترم الأول خلال الفترة المقبلة، وتحديدا يوم 26 يناير حسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالأزهر

وبخصوص الحديث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالأزهر، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 11 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس الأول من يونيو، وذلك داخل القاهرة والأقاليم المختلفة.

الأزهر يعل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية

وفيما يتعلق بموعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالأزهر، أكد قطاع المعاهد أنه ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم 15 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم 7 أغسطس 2024، فضلا عن انتهاء العام الدراسي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي.