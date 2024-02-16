مصدر بالسياحة: مناقشة تعديل يسمح باستبدال الفائزين بالحج

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إن هناك مناقشات تتم حاليا حول إمكانية تغيير بعض الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أن هذه الضوابط تدور حول فتح باب استبدال المواطنين الفائزين بالقرعة بغيرهم من غير الفائزين، حال حدوث ظروف طارئة تحول دون سفر الفائز لأداء مناسك الحج، موضحا أن الضوابط الحالية كانت تقصر على الاستبدال في حالتي الوفاة وصدور حكم قضائي فقط.

أسعار برامج الحج السياحي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة طلبت بشكل رسمي من وزارة السياحة بتعديل أسعار برامج الحج السياحي المعلنة ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، لافتا إلى أن معدل التغير سيكون في حدود 30 ألف جنيه بالبرامج الاقتصادية و60 ألفا ببرامج الـ5 نجوم.

تنظيم موسم حج مميز هذا العام

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة تعمل جاهدة على تنظيم موسم حج مميز هذا العام، متلافية سلبيات موسم الحج العام الماضي، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد دفع قيمة استئجار الأراضي المخصصة لإقامة الحجاج بمنى وعرفات وأيضا قيمة خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات.