تركيب 6 بلاعات لتصريف الأمطار في منطقة سوق السمك بالعريش

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من تركيب بلاعات الصرف الصحي بمنطقة سوق السمك بوسط المدينة، وذلك عقب دراسة للإدارة الهندسية بتصميم غرف تصريف الأمطار في مناطق ركود مياه المطر، حيث تم تركيب 6 غرف أمطار جديدة.

وأضاف مجلس المدينة، أنه يتم دراسة الخطط التي قدمها قسم المتابعة للتخلص من المياه الراكدة بشوارع المدينة حال تساقط الأمطار، ويتم تركيب الغرف تباعا في المناطق المشار لها.

تركيب 6 غرف صرف جديدة

وأوضح مجلس المدينة، أنه تم تركيب 6 غرف منذ عدة أسابيع مقابل الحديقة ومنطقة الرفاعي والنصر والطريق الساحلي.

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، أن تركيب غرف الصرف الجديدة، وتسليك بلاعات الصرف القديمة، يأتي من خلال خطة المجلس العمل على عدم تأثر شوارع وميادين العريش بتساقط الأمطار الغزيرة التي تتساقط بين الحين والآخر.

خطة تجميل وتنظيف المدينة

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن هناك خطة تجميل ونظافة شوارع وميادين المدينة، وذلك استعدادا لاحتفالات سيناء في 25 أبريل المقبل، وذلك لإظهار الشكل الجمالي لشوارع وميادين العريش.

من جهة أخرى أعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان سابق صادر اليوم، سقوط أمطار على المدينة خلال الساعات المقبلة، وتستمر حتى غدا السبت.