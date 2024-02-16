2 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر خلال 24 ساعة.. الحريفة يتصدر القائمة

سجلت إيرادات شباك التذاكر خلال 24 ساعة، 2 مليون و300 ألف جنيه، لـ12 فيلمًا في دور العرض، إذ تصدر القائمة اليومية فيلم الحريفة الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، وحقق 900 ألف جنيه، أمس، في شباك التذاكر، وجاء فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، في المركز الثاني بإيرادات 600 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قائمة إيرادات الأفلام

وجاء في المركز الثالث فيلم أبونسب بإيرادات 244 ألف جنيه، والمركز الرابع لفيلم الإسكندراني بـ168 ألفا، وفي المركز الخامس فيلم أنف وثلاث عيون بـ101 ألف جنيه، وفي المركز السادس فيلم وقت إضافي بـ81 ألف جنيه.

وفي المراكز الأخيرة جاءت أفلام التجربة المكسيكية بـ64 ألف جنيه، والسيستم 65 ألف جنيه، وفيلم درويلة بـ36 ألف جنيه، وفيلم شماريخ بـ5 آلاف جنيه، بينما اكتفى فيلم عادل مش عادل بتحقيق ألفي جنيه فقط.