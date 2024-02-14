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فيلم رحلة 404 يحقق 17 مليون جنيه إيرادات خلال 3 أسابيع في السينمات

كتب:

هبة أمين
10:49 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
منى زكي فيلم رحلة 404

منى زكي فيلم رحلة 404

تصدّر فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، قائمة الإيرادات على مدار 3 أسابيع عرض في السينما، محققا 17 مليونا و738 ألفا و874 جنيها، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم رحلة 404 في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق إيرادات أمس تقدّر بـ385 ألف جنيه، فيما تم سحب فيلمي مقسوم بطولة ليلى علوي بعد 3 أسابيع من عرضه،  وليلة العيد بطولة يسرا بعد أسبوعين من عرضه بسبب ضعف الإيرادات.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فراج، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي، من خلال شخصية تجسّدها الفنانة منى زكي، التي تستعد للذهاب إلى رحلة الحج، ولكن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسا على عقب، ويعود ماضيها أمام عينيها من جديد.

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بقلم هبة أمين