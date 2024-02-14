منى زكي تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم «رحلة 404» من مهرجان الأقصر

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة والتي ضمت النجمة المصرية منى زكي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تضم كلا من: المخرجة هالة خليل، والمخرجة السنغالية ميمونة ندياي، والمخرج محمد ياسين، ومن بوركينا فاسو الممثلة آي كيتا يارا، والمخرج التونسي مختار العجيمي.

«وداعا جوليا»

وحصل الفيلم السوداني «وداعا جوليا» إخراج محمد كردفاني، على جائزة أفضل فيلم «قناع توت عنخ أمون الذهبي»، وهو يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان.

«رحلة 404»

فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة «قناع توت عنخ أمون الفضي»، الفيلم المصري «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة، والفيلم التونسي «وراء الجبل» للمخرج محمد بن عطية.

ويدور فيلم «رحلة 404» حول «غادة» التي تتوّرط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى «مكة» لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، وتتوالى الأحداث.

أما الفيلم التونسي «وراء الجبل» فيتتبع رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

وحصل الفيلم السنغالى «بانل وأداما»، على «تنويه من لجنة التحكيم»، وهو مرشح السنغال للمشاركة بمسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، ‏وتدور أحداثه في قرية نائية، حيث يعيش ثنائي يدعى بانيل وأداما، قصة حب، وهو ما جعلهما حريصين على الحصول على موطن خاص بهما، والعيش بعيدًا عن عائلتيهما، لكن تحدث الفوضى، عندما يرفض أداما أداء واجبه كرئيس مستقبلي.

وحصل كذلك على «تنويه من لجنة التحكيم» الفيلم المغربي «أنيماليا» للمخرجة صوفيا العلوي، والفيلم عبارة عن لوحة فريدة من نوعها للخيال العلمي الكلاسيكيّ، يحكي عن قصة شابّة حامل في المغرب أثناء غزو الفضائيين.

وفازت النجمة المصرية منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رحلة 404» بينما حصل الفنان التونسي مجدي مستورة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «وراء الجبال».