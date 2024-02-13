رفع نصف طن قمامة في حملات مكبرة بوسط الشيخ زويد

شن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، لرفع نظافة الشوارع الرئيسية، والميادين ونظافة وتجميل ساحة سوق الثلاثاء، وذكر مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أنه جرى رفع نصف طن قمامة، ما بين رمال وأوراق ومخلفات بيوت من ساحة سوق الثلاثاء بوسط المدينة.

تجميل منطقة سوق الثلاثاء ونظافة الشوارع

وأضاف مجلس مدينة الشيخ زويد، أن فريق النظافة والتجميل شن حملة لإزالة مخلفات السوق والأوراق والرمال المتراكمة، فيما يقوم بشكل يومي على نظافة الشارع الرئيسي، والطريق الدولي، وطريق الحمايدة، وحي الكوثر القريب من مجمع المدارس، ومنطقة الضرائب.

استعدادا لأعياد سيناء في 25 أبريل المقبل

قال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات جارية بمدينة الشيخ زويد، لعملية الرصف والتشييد استعدادا لأعياد سيناء في 25 أبريل المقبل، مضيفا أن خطة المجلس، والإدارة الهندسية تكمن في توحيد البلدورات، وواجهات المحال بشكل مطلوب، لإظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.

وأوضح أنه يتم العمل على زراعة الأشجار، على الطريق السريع من ميدان الشيخ زويد، ومجلس المدينة، حتى طريق أبوزرعي، وطريق أبو طويلة، مرورا بطريق الكوثر، ومدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية