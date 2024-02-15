تراجع أكثر من 600 جنيه.. اعرف طن الحديد بكام؟

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا، خلال اليوم الخميس 15-2-2024 ليتراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 625 ألف جنيه عن أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار الحديد اليوم الخميس، بعد تراجعها في الأسواق.

سعر طن حديد عز اليوم

تراجع سعر طن حديد عز اليوم، بنحو 408 جنيهات، ليسجل 56.775 ألف جنيه للطن مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس، 54.973 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، بتراجع نحو 625 ألف جنيه عن أسعار أمس.

- سعر حديد مصر ستيل: 49 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو: 45 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 42 ألفًا و400 جنيه للطن.