فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان.. ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل

شهر شعبان من الأشهر الحرم التي لها فضل كبير على المسلمين، ويحاول أن يستغل كثير من الناس هذه الايام المباركة في الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، ويتساءل كثير من الناس عن فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان، حتى يتقربوا فيه إلى الله عز وجل، ويناله من خير هذا الشهر الفضيل في الدنيا والآخرة، ونستعرض في السطور التالية فضل شهر شعبان.

فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان

وعن فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن شهر شعبان من الأشهر التي جعلها الله عز وجل موسم للخير، وهو يسبق شهر رمضان المبارك، وخير مقدمة له، لأنّه يهيأ النفس البشرية لشهر رمضان المبارك، وشهر شعبان من الأشهر التي يستحب فيها إكثال الصيام، والتقريب إلى الله بمختلف الطاعات.

وأضافت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية خلال إجابتها عن سؤال فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان، ورد إليها عبر صفحتها الشخصية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شهر شعبان، كما أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» متفق عليه، وهذا الحديث يدل على أن الرسول الكريم كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.

شهر شعبان

وأضافت لجنة الفتوى في حديثها عن فضل شهر شعبان مفاتيح الجنان، أن هذا الشهر من الأيام التي يجب أن يستغلها الناس لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان، عملا بقول أبي بكر البلخي: «شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع».