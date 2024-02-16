«تجارية شمال سيناء»: افتتاح فرع جديد لمعرض أهلا رمضان بالعريش الأسبوع المقبل

اختارت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية التموين ومجلس مدينة العريش، موقعا جديدا لمعرض «أهلا رمضان»، بعيدًا عن زحام السيارات، للتيسير على المواطنين أثناء الشراء.

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، لـ«الوطن»، إنه جرى اختيار ساحة الثقافة الجماهيرية وجامعة العريش، في الشارع المؤدي لمجلس مدينة العريش القديم، لإقامة معرض أهلا رمضان بعيدا عن الزحام.

موقع متميز لمعرض أهلا رمضان في العريش

وأضاف «مطر»، أن الموقع الجديد يتميز بأن المسافة بين ساحة الثقافة ومجلس المدينة والجامعة كبيرة جدا، فيما تقدر مساحة الباكيات بين 50 متر عرض و100 متر طول، واحتمالية الزيادة في الطول ورادة، كما أن الموقع بعيدا عن زحام السيارات، وهو ملتقى عدة شوارع فرعية.

وكان مجلس مدينة العريش قد بدأ أمس الخميس بوضع أعمدة شادر الباكيات لمعرض أهلا رمضان بوسط العريش، على أن يكون الافتتاح غدا السبت أو الأحد على أقصى تقدير، بعد استلام التجار الباكيات ونقل بضاعتهم إليها.

البيع بسعر المصنع طوال إقامة المعرض

وذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، أنه جرى الاتفاق مع التجار على البيع بسعر المصنع، وأن تكون هناك تخفيضات تفوق 25% على غالبية المنتجات، سواء المواد الغذائية، أو الدجاج واللحوم، أو الخضروات والفاكهة، طوال فترة إقامة المعرض.

وأوضحت مديرية التموين في بيان، أنه جرى تسجيل أسماء التجار المشاركين، وجاري تسليم الباكيات بالتعاون مع مجلس مدينة العريش والغرفة التجارية في أسرع وقت.