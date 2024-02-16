تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، في مصر، استقراراً نسبياً، في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه للشراء، دون مصنعية وفقا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 -2- 2024، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4114 جنيهاً للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3600 جنيه للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3065 جنيهاً للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2406 جنيهاً للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، في مصر نحو 28800 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2002 دولار للشراء.