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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-2-2024

كتب:

محمد سيف
06:44 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
سعر الذهب

سعر الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 خلال التعاملات المسائية إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3625 جنيها، وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين، ويضاف إلى هذه الأسعار قيمة الضريبة والمصنعية.

تنشر «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة، وتنشر سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24   

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 4171 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3625 جنيه، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث، 3124 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل في آخر تحديث 2430 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 29000 جنيه، قبل احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

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