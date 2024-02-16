رمضان 2024.. طرح بوستر جديد لمسلسل الحشاشين

كشف المنتج تامر مرسي، عن بوستر جديد لمسلسل «الحشاشين»، للنجم كريم عبدالعزيز، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل على احدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

بوستر جديد لمسلسل الحشاشين

وظهر الفنان كريم عبدالعزيز بالبوستر الجديد منفردًا يرتدي الزي الأسود لزعيم جماعة الحشاشين التي يرأسها، حيث يجسد شخصية حسن الصباح، والذي يدخل فى العديد من الصراعات، وهي طائفة انفصلت عن الفاطميين أثناء فترة حكمهم في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر.

أبطال المسلسل

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلي رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وانتاج شركة سينرجي.