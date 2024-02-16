منصة watch it تروج لمسلسل الحشاشين

روجت منصة Watch it لمسلسل الحشاشين المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

منصة watch it تنشر بوستر لمسلسل الحشاشين

وروجت منصة Watch it، للمسلسل من خلال بوستر المسلسل لبطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز منفردًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ يقدم كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، حيث تدور أحداث المسلسل خلال القرن الحادي عشر، ويسلط الضوء على كواليس تشكيل تلك الجماعة ونشأتها مرورًا بالتنظيمات المختلفة لها والتي تسببت فى اغتيال العديد من الشخصيات المهمة بذلك الوقت.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبيرمن الفنانين وهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج بيتر ميمي، وإخراج عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي.