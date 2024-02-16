أباطيل وأبطال.. ماذا يُعني شعار مسلسل «الحشاشين»؟

في القرن الحادي عشر، وتحديدا شمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ«الفدائيين»، رجال لا يهابون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جداً في ذلك الوقت ليكونوا أول تنظيم سري إرهابي سمي فيما بعد بـ «الحشاشين».

ما سبق مُلخص قصة واحد من أهم المسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، حيث يجسد خلاله كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح، الذي وصفه مُخرج العمل بأنه «شيخ الجبل وسيد قلعة الموت»، مُعلقًا بذلك على بوستر العمل الرسمي الذي تم نشره منذ قليل، ونُلاحظ على بوستر العمل هناك جُملة مكتوبة كشعار للمسلسل وهي جُملة: «أباطيل وأبطال.. من وحي التاريخ».

«أباطيل» كلمة اختارها صناع العمل بدقة متناهية على رأسهم كاتب العمل السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، وبالعودة لمعجم المعاني الجامع لتفسير كلمة أباطيل، نجد أنها تبتعد تمامًا عن ما قد يظنه البعض بأنها مرادف لكلمة أبطال، لكن الكلمات عكس بعضهما، فـ أباطيل مأخوذة من الباطل وهو العبث، وأباطيل هو الاسم المُشتق منها، وهُنا، قصد عبد الرحيم كمال وصف العصر الذي عاش فيه حسن الصباح بالعبث وانتشار العابثين فيه والفاسدين، وتبعها بـ أبطال قاصدًا تِلك الفرقة «الناجية»، وهي فرقة حسن الصباح.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية منذ قليل برومو المسلسل، الذي ظهر فيه كريم عبد العزيز بلوك مُختلف تمامًا، ورُبما لم يقدمه من قبل، وأظهر البرومو عنصر الإبهار في الديكور، والجرافيك الذي نفذه المخرج الكبير بيتر ميمي، وظهر كريم عبد العزيز في البرومو بجمل تشويقية مثل تِلك الجملة التي كان يوجه فيها فرقته ببعض التعليمات ويقول لهم: «أنا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقُتل بأبشع الطرق».