أسباب القبض على حورية «راقصة الساحل الشرير».. و5 معلومات عنها بعد الحكم عليها

أصبحت الراقصة «حورية» حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إلقاء القبض عليها، بتهمة خدش الحياء، والتحريض على الفسق، خاصة بعد أن لقبت نفسها بـ«راقصة الساحل الشرير»، وتأثيرها السلبي على بعض الشباب.

5 معلومات عن الراقصة «حورية»:

اسمها الحقيقي هو حنين. تبلغ الراقصة «حورية» 23 عامًا. لقبت بـ«راقصة الساحل الشرير». اشتهرت بتقديمها رقصات غير مناسبة، إذ تؤدي حركات مثيرة، في أثناء الرقص. ترتدي بدل رقص شبه عارية وقد تكون عارية تمامًا.

بلاغات عديدة ضد الراقصة «حورية»

تقدم البعض ببلاغات ضد الراقصة «حورية»، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، خاصة وأنها تؤدي حركات رقص غير ملائمة، لتصبح «تريند» خلال ساعات قليلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب»، وصدر أمرًا بالقبض عليها.

إلقاء القبض على الراقصة «حورية»

وفي أثناء عمل أداء الراقصة «حورية» لعملها، في منطقة الرمل بالإسكندرية، جرى إلقاء القبض عليها بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بسبب تقديمها فيديوهات خادشة للحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف الآداب العامة، ويشجع البعض على تقديمها.

تهم عديدة موجهة للراقصة «حورية»

ولا تزال التحقيقات مع الراقصة «حورية» جارية، والتي تم توجيه عدم تهم إليها، منها التحريض على الفسق والفساد، وتقديم فيديوهات منافية للآداب العامة، والرقص بطريقة غير ملائمة للمجتمع الشرقي، وتعرية أجزاء من جسدها في أثناء الرقص.

وتؤدي «حورية» أغلب رقصاتها في الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة.

اتهام الراقصة «حورية» بجرائم الفسق والفجور أكثر من مرة

ولا تعتبر هذه المرة الأولى لاتهامها بهذه الجرائم، بل ثبت في فحص السجل الجنائي لها، اتهامها من قبل بنشر الفسق والفجور، وتحريض الشباب على تقليدها.

الحكم في قضية الراقصة «حورية»

أسدلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، الستار على قضية الراقصة حورية، وقضت المحكمة بمعاقبيتها بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حسن والمستشار محمد هشام والمستشار زياد حمودة.

ترجع وقائع القضية إلى 19 نوفمبر الماضي

ترجع وقائع القضية إلى 19 نوفمبر الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المدعو "حنين.م.ع" وشهرتها "الراقصة حورية" بدائرة قسم شرطة الرمل أول.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.

كانت النيابة وجهت للمتهمة 4 اتهامات إلى الراقصة «حورية»

كانت النيابة وجهت للمتهمة 4 اتهامات أولها الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت إثارة للغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور مستخدمة إيحاءات وإيماءات جنسية من شأنها هدم ترابط الأسرة.