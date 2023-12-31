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«دباديب» ونافورة راقصة في احتفالات رأس السنة بشرم الشيخ

كتب:

داليا منير
10:37 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
شرم الشيخ

شرم الشيخ

شهد ميدان سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، مساء الأحد، إقبالا كبيرًا من مواطني المدينة وزوارها، الذين حرصوا على المشاركة في احتفالات رأس السنة.

شرم الشيخ تحتفل برأس السنة بحضور جماهيري كبير

وتجمع الآلاف من المواطنين والسياح من مختلف الجنسيات حول النافورة الراقصة التي انطلقت مصاحبة للموسيقى، وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

وقال رامي رزق الله، مدير إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن الاحتفالات تضمنت عروضًا ترفيهية للأطفال بالعرائس والدمى المتحركة، بالإضافة إلى عروض غنائية على مسرح سوهو، وعرض النافورة الراقصة التي أبهرت الجميع.

وأضاف رزق الله، لـ«الوطن» أنّ ميدان سوهو سكوير يشارك دائمًا في جميع المناسبات، وكان قد أطلق منه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مهرجان الإضاءة، الذي يعد شارة بدء للاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

 

 

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بقلم داليا منير