شعبة «الخضروات والفاكهة» تبشر المواطنين بانخفاض الأسعار قريبا

توقع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الكميات المعروضة من الخضار والفاكهة، خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب الموسم الصيفي، مما يترتب علية تراجع الأسعار في الأسواق.

وأكّد «نجيب» في تصريح لـ«لوطن» أنّ هناك وفرة في الخضار والفاكهة ولا يوجد ندرة في أي نوع، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا، في أسعار الخضار والفاكهة، خاصة البصل والثوم والطماطم.

معارض أهلا رمضان

وأعلن «نجيب» مشاركة الغرفة في معارض أهلا رمضان، مشيرًا إلى أنّ الغرفة التجارية شريكًا أساسيًا مع وزارة التموين، وكل المبادرات التي تقوم بها الدولة، ولديها منافذ ثابتة ومتحركة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، خلال شهر رمضان.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 16-2-2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 21 و25 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 و7.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل تفاوت ما بين 10 و26 جنيهًا.