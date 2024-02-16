هل توثر شهادة الـ30% الجديدة على أسعار الذهب.. ترتفع أم تنخفض؟

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الإقتصادي، ان سعر الذهب يشهد حالة من التذبذب في الوقت الحالي، حيث شهد السعر العالمي ارتفاعا خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 18%، فالسعر المحلي للذهب حالياً مبالغ فيه وغير عادل نظراً لتقييم السعر وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازي.

وأوضح "شعيب" في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العلاقة بين زيادة معدل العائد على الأوعية الادخارية وسعر الذهب علاقة عكسية، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما حدث انخفاض في سعر الذهب، كما أنه مع حالة التذبذب في سعر الذهب يلجأ المواطنون الراغبون إلى الاستثمار في وعاء ادخاري قصير أو متوسط الأجل، ويكون السبيل أمامهم الأوعية الادخارية في البنوك، خاصة مع طرح بنك التنمية الصناعية لمنتج ادخاري بعائد يصل إلى 30%.

وأشار «شعيب» إلى أنه من المتوقع عدم حدوث أي تحركات بالزيادة في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع قيام الدولة بمحاربة السوق السوداء، بجانب العمل على تنمية الصادرات وزيادة معدلات السياحة.