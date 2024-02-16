ناقد فني: «المتحدة» تستحق التحية بسبب مسلسل الحشاشين

وجه الكاتب الصحفي والناقد الفني أشرف شرف، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب اختيار موضوع مهم وضخم سيتم مناقشته في مسلسل الحشاشين الذي سيعرض في سباق دراما رمضان 2024، مشددًا على أن الدراما التاريخية تتطلب جودة عالية بسبب المنافسة القوية.

«الحشاشين» يرصد حركة التيارات الدينية

وأضاف «شرف»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «المتحدة اختارت موضوعا ضخم إنتاجيا، فهذا المسلسل يرصد ويحلل كيف كانت التيارات الدينية والجماعات الإسلامية دموية، بالإضافة إلى التنظيم السري والاغتيالات والعودة إلى حقبة زمنية مهمة جدا فيها لغط سياسي وتاريخي، وهو القرن الحادي عشر».

التاريخ يعيد نفسه

وتابع الناقد الفني: «عندما نرجع بالزمن إلى القرن الحادي عشر ونرى الأحداث الدموية فإننا نرى أن التاريخ يعيد نفسه، فالتنظيم الذي يناقشه المسلسل يشبه المسلسلات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة، مثل تنظيم القاعدة مع اختلاف التاريخ والظروف، ولكن أصل هذه التنظيمات هو فكرة التطرف».