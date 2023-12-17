إنجازات مديرية أوقاف القليوبية في عام.. «خدمة بيوت الله شرف»

«خدمة بيوت الله شرف» شعار ترفعه مديرية أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والتي نجحت في إرساء الشعار على أرض الواقع طوال العام الحالي، حيث أعلنت المديرية حصاد عام 2023 استعدادا لاستقبال عام 2024 خلال أيام.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن عام 2023 شهد افتتاح 36 مسجدًا منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و5 مساجد صيانة وتطويرا، و17 مسجدًا حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ»، مشيرا إلى أنه جرى عقد 13313 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات.

وعقد 8352 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى القليوبية و240 مجلسًا للإقراء و48 مجلسًا للتلاوة.

القوافل والأسابيع الدعوية بأوقاف القليوبية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه جرى عدد كبير من الأنشطة والقوافل الدعوية والأسابيع الثقافية تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» منها 11 قافلة دعوية و 27 أسبوعًا ثقافيًّا وأكثر من 2000 مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية.

2688 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت و1100 مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل و120 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا «صلى الله عليه وسلم» وتنفيذ 16 دورة لأكثر من 236 متدربًا.

توزيع لحوم الأضاحي والإطعام بالقليوبية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إنه جرى توزيع 50 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و87000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن مديرية أوقاف القليوبية حققت خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله «عز وجل» حيث سيرت وزارة الأوقاف 11 قافلة دعوية منها ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومنها 4 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف و8 دعوية أسبوعية بجميع الإدارات الفرعية بجانب 8 قافلة للواعظات بمديريات «القليوبية» في 8 مساجد وتنفيذ 27 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقليوبية ومجالس الإقراء والندوات العلمية بعدد 263 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى القليوبية وتنفيذ 100 مجلس إفتاء وندوة إفتائية، و2688 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد 56 مسجدا على مستوى القليوبية و2688 درسا منهجيا، على النحو التالي 56 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد 56 مسجدا على مستوى القليوبية.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى تنفيذ 48 ندوة علمية بمساجد المسجد الكبير بقليوب «الإمام شهاب الدين القليوبي» والبرنامج الصيفي للطفل بعدد 1100 مسجد على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد وتنفيذ مبادرة هذا نبينا «صلى الله عليه وسلم» خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد 30 ندوة في 120 مسجدًا على مستوى القليوبية.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى عقد 13313 مقرأة خلال العام، على النحو التالي :

- مقارئ الأئمة : وعددها «131» مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد «6812» مقرأة على مستوى القليوبية .

-مقارئ الأعضاء : وعددها «42» مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد

«2184» مقرأة على مستوى القليوبية.

- مقارئ الجمهور : وعددها «82» مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد

«4264» مقرأة على مستوى القليوبية.

- المقارئ النموذجية : وعددها «1» مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد

«53» مقرأة على مستوى القليوبية.

- مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها «1» مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد «52» مجلسًا على مستوى القليوبية.

كما تم عقد عدد 8352 حلقة تحفيظ على مستوى القليوبية وعقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة و الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم«1» وبدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية «1» و بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية«1» والإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية«1» و تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد «12» عاملًا القليوبية

ودورات في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد «122» إمامًا بالقليوبية و دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد «أون لاين» لأكثر من «10» أئمة وإداري بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة و صرف 5.9 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.