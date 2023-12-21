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«أوقاف القليوبية» تطلق قوافل توعية حول جريمة الاعتداء على مال الوقف

كتب:

حسن صالح
12:51 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
قوافل أوقاف القليوبية

قوافل أوقاف القليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية انطلاق القوافل الدعوية بمساجد الجودة، بمناطق العبور والخانكة وبنها وشبين القناطر وطوخ تحت عنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف»، كما شارك وكيل الوزارة في القوافل بمسجد زمزم بالحي الثاني بالعبور. 

حرمة مال الوقف واليتيم 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خلال كلمته بالقافلة، إ مال الوقف ومال اليتيم على حد سواء حيث يجمعهما خدمة المحتاجين، فمال اليتيم يتعلق بنفس واحدة ومال الوقف فهو من جملة المال العام حيث أنه يتعلق بجميع الأنفس من شركاء الوطن جميعًا.

خدمة بيوت الله شرف

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن تسامح البعض في حقه فلن يتسامح الآخرون، مصداقا لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» وقول صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» و «أَيّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ اَلسُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».

جاء ذلك فى ظل حضور كثيف جداً من المصلين الذين أبدوا سعادة بالغة بعنوان اللقاء الذى يهدف إلى الحفاظ على المال العام والوقف الذى يخدم جموع المحتاجين والفقراء في إطار تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف»

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بقلم حسن صالح