خبير سياحي: السائح الغربي يهرب من صقيع بلاده إلى الأقصر وأسوان

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مدينتي الأقصر وأسوان بهما الكثير من المعابد والآثار، ولا سيما وادي الملوك، وشهرة الأقصر تأتي من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكل ذلك يعطي صورة إيجابية للسياحة الثقافية على مستوى العالم، وبالنسبة للدول المصدرة للسياحة الثقافية، وهي أقرب دول لمصر بالمسافات والمطارات وهي دول أوروبا الغربية.

السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان إنجي عهدي وسمر الزهيري، أن دول أوروبا الغربية تحب السياحة الثقافية بشكل كبير مقارنة بدول أوروبا الشرقية، وبالتالي الموسم السياحي الخاص بها يبدأ أول نوفمبر وحتى نهاية أبريل وأول مايو.

وأشار إلى أن المعابد التي تقع في هذه المناطق هي معبد حتشبسوت والرامسيوم وهابو ووادي الملوك ومقابر دير المدينة، وغيرها من الأماكن الأثرية المحببة للسائح الأجنبي للقدوم إلى مصر سواء السائح الألماني أو الفرنسي أو الإسباني أو الإنجليزي أو البلجيكي أو الهولندي أو السويسري أو الدنماركي.

السياح يفضلون الشتاء في مصر

وأوضح أن السائحين يزورون مصر في فترة الشتاء، حيث يهربون من الصقيع في بلادهم، لمشاهدة الآثار والحضارة والصحراء مع الأماكن الزراعية، لافتا أن مصر ثالث دولة لديها سياحة البالون على مستوى العالم.