تقديم 147 جهازا تعويضيا لدعم ذوي الهمم في قنا

سلّمت جمعية الأورمان بقنا 147 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لأصحاب الهمم غير القادرين على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

أجهزة تعويضية لذوي الهمم

وأوضح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأكد أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الهمم، منوهاً أننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الهمم شركاء أساسيين في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الهمم في المجتمع وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.

الارتقاء بقدرات ذوي الهمم

كما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصا سويا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار «شعبان» إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في قنا وفي المناطق الأكثر احتياجا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي قدمت بجانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15,700 جهاز تعويضي و6000 سماعه طبية.