«غرفة سياحة البحر الأحمر»: الغردقة أفضل مقصد سياحي عالميا

تستقبل مدينة الغردقة، آلاف السياح من جنسيات مختلفة، عبر عشرات رحلات الطيران يوميًا، آتية من مطارات أوروبا، حيث اختيرت الغردقة مؤخرًا كأفضل وجهة سياحية في العالم وفقًا لموقع «تريب أدفايزر» العالمي.

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد آلاف السياح على مدينة الغردقة شتاءً، إذ تعد مشتى دافئ، وتتميز بالطقس المعتدل والشمس الساطعة، لافتًا إلى أنّ مطار الغردقة الدولي استقبل ما يقرب 9 ملايين شخص خلال العام الماضي.‪

أفضل مقصد سياحي عالمي

ولفت إلى أنّ المقومات السياحية والطبيعة التي تمتلكها الغردقة، جعلتها ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024، كما اختارتها نيويورك تايمز العالمية، ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر فى 2024 بين 52 موقعًا عالميًا.

ومن جهته، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ أهم المعالم السياحية التي يمكن زيارتها في مدينة الغردقة، هي جزيرة الجفتون البحرية، وتضم 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص، إضافة إلى شواطئ أورانج وبارادايس والمحمية، تضم شعابًا مرجانية رائعة، فضلًا عن متحف الغردقة الذي يضم نحو 1400 قطعة آثار على مساحة 10 آلاف متر مربع.

مارينا السياحي

وتقع بالقرب من شارع شيراتون السياحي، وتضم ميناء اليخوت السياحية على طراز عالمي، وعددًا من البازار و الكافتريات والمطاعم السياحية، كما تتمتع الغردقة بواحد من أكبر متاحف الأكواريوم بالشرق الأوسط، ومُقام على مساحة 22 ألف متر، ويضم 22 حوضًا تحتوي على مختلف أنواع أسماك البحر الأحمر.

متحف الرمال والمماشي السياحية

ويعد متحف الرمال، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، اشترك في نحته 40 فنانًا من 13 دولة مختلفة، باستخدام 13 آلاف متر مكعب من رمال متخصصة، ويضم 60 تمثالًا تمثل جميع حضارات العالم.

وتحتوي الغردقة على عدد من المماشي السياحية العامة وتفتح أبوابها مجانًا، وتستقبل آلاف الزائرين يوميًا، وهي الممشى السياحي وممشى شيري وممشى شيراتون وممشى فلفلة.