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«الإسكان» توافق على الإتاحة الدائمة للوحدات الشاغرة ببرنامج «مسكن»

كتب:

أيمن حمزة
11:23 ص | السبت 17 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن برنامج «مسكن»، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقاً لعدد من الشروط المحددة.

شروط التقدم لطرح الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن شروط التقدم لطرح الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة تتضمن أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصاً معنوياً، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

الإعلان عن الطرح سيكون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

أشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن القطاعات المعنية بالهيئة ستوفر بيانات الوحدات السكنية التي ستُطرح، والإعلان عن الطرح سيكون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية، لافتة إلى أنه على من يرغب بالحجز الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بيانات «الاسم رباعي - الرقم القومي للمتقدم - رقم الهاتف - عنوان المراسلات - البريد الإلكتروني»، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

المتقدم للحجز يختار الدور المرغوب في الوحدة السكنية

وأضاف عباس أن المتقدم للحجز يختار الدور المرغوب «أرضي، متكرر، أخير»، ثم يضغط على «أرغب في التقدم» وستظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع مرة ثانية، ثم يسدد العميل مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يرفع العميل مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن موافقة مجلس الإدارة سيفرز طلبات قطع الأراضي السكنية، وسيوافق على الطلبات المطابقة للشروط، مشيرا إلى أن الاختيار سيكون من خلال إجراء القرعة العلنية اليدوية.

عباس: سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقاً لكراسة الشروط

وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه توصيات اللجنة ستعتمد من قبل اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقاً لكراسة الشروط، وسيتم غلق الموقع بعد ذلك الموعد للعمل فرز الطلبات المقدمة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.