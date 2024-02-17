أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الغربية

توفر محافظة الغربية، السلع الغذائية التّي يحتاجها المواطنون، بتخفيضات تصل إلى 30%‎، ويعد من أبرز ما يرغب البعض في معرفته، هو أسعار اللحوم داخل معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة الغربية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية كافة، بأسعار مخفضة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ المحافظة حريصة على توفير السلع الغذائية كافة للمواطنين، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بأسعار مخفضة، ومنها أسعار اللحوم بمعارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية، وذلك مقارنة بالأسعار خارج المعارض والمنافذ التي تنظمها المحافظة، سواء الثابتة أو المتنقلة وأيضًا الموسمية، مثل أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، وجميعها تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان بالغربية

وقال المهندس أحمد إبراهيم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنّ المديرية تعمل تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إقامة 12 معرضًا بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأنّ أسعار اللحوم بمعارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة الغربية، تتراوح بين 280 جنيهًا للحوم البلدي، و300 جنيه للضاني.