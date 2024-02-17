«الإسكان»: مهلة للمتقدمين بطلبات توفيق أراضي الشيخ زايد حتى أبريل المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة تنتهي في 30 أبريل المقبل، وذلك للعملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع قطع أراض ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2023، والقرارين الجمهوريين رقمي 77 و230 لسنة 2017 بشأن الأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

مهلة جديدة لتقنين أراضي الشيخ زايد

وطالبت الهيئة المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بسرعة التوجه لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والكائن في (منطقة الخدمات الإقليمية الثانية - مدخل 3 - ميدان البستان - مدينة الشيخ زايد )، لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع.

هيئة المجتمعات العمرانية تحذر من عدم الالتزام بالمهلة المحددة

وحذرت الهيئة من عدم الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق أوضاع تلك الأراضي ضمن حدود القرارات الجمهورية المذكورة، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه يحق للهيئة التعامل عليها في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.